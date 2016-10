Mais de 2 milhões fogem nos Estados Unidos antes da chegada do furacão Matthew

A tempestade mais forte a atingir o Caribe em quase uma década passou pelas Bahamas na madrugada desta quinta-feira (6) e ganhou força à medida que avança rumo à costa sudeste dos Estados Unidos, onde mais de 2 milhões de moradores atenderam a alertas para viajar para o interior.

Estradas dos Estados norte-americanos da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul ficaram lotadas, enquanto postos de gasolina e supermercados ficaram sem suprimentos mediante a aproximação do furacão Matthew, com ventos que se aceleraram durante a madrugada para 205 km/h.

O Matthew, que já matou ao menos 102 pessoas – sendo 98 apenas no Haiti –, foi elevado de categoria 3 para 4, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

A chegada ao continente está prevista para esta quinta-feira à noite. O governo americano ampliou a área sob alerta.

Os danos podem ser “catastróficos” se o furacão se abater diretamente sobre a Flórida, alertou o governador Rick Scott, exortando cerca de 1,5 milhão de pessoas a obedecerem a ordens de retirada.

“Se vocês estiverem relutantes em se retirar, só pensem em todas as pessoas que foram mortas”, disse Scott em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. “O tempo está acabando. Está claro que ele ou vai atingir diretamente ou passar bem ao lado da costa, e teremos ventos com a força de um furacão”.

A previsão é que as águas subam até 2,7 metros. “Não surfem”, disse o governador. “Não vão à praia. Isso vai matar vocês”. Os quatro Estados norte-americanos no caminho do furacão declararam estado de emergência, o que permite a seus governos mobilizar a Guarda Nacional. (Folhapress)

