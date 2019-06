Mais de 20 animais foram envenenados na última semana em Campo Novo, número preocupa autoridades

Mais de vinte animais foram mortos envenenados na última semana, no município de Campo Novo. A cidade de pouco mais de 5 mil habitantes que fica no interior do Rio Grande do Sul, 465 km da capital, está comovida e preocupada com a recorrência dos casos.

As autoridades ainda não sabem ao certo o que ou quem vêm causado os envenenamentos, mas orienta a população a evitar que os animais circulem nas ruas. O veneno, além de letal aos animais, também é prejudicial à saúde dos humanos.

Também é aconselhado a levar os animais imediatamente até a Delegacia local para registrar um Boletim de Ocorrência, para auxiliar na identificação dos responsáveis. Envenenar animais é crime penal, conforme a Lei Federal 9605/98 e o Decreto-Lei 24.645/34.

