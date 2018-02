Apenas em 2018, o Rio Grande do Sul registrou ao menos 27 ataques a banco. A maioria dos ataques ocorreu no interior do Estado, em municípios pequenos. Entre a última quinta (1º) e esta sexta-feira (2) houve ocorrências em Entre Rios do Sul, Mata, Quatro Irmãos, Barra Funda e São Martinho.

