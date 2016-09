Mais de 20 cachorros foram encontrados mortos dentro de uma casa em Santa Maria

Dezenas de cães foram encontrados mortos dentro de uma casa em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. O proprietário do imóvel, havia alugado o local, mas como alegou não ter recebido o valor dos aluguéis, buscou na Justiça uma ordem de despejo da inquilina.

Ao acessar o imóvel encontrou os restos mortais dos animais. Segundo a Patrulha Ambiental da BM (Brigada Militar) de Santa Maria, pelo menos 24 animais morreram na casa.

A mulher que alugava a casa faz parte de um grupo que resgata animais abandonados. A Polícia Civil vai investigar o caso.

