Mais de 20 casais foram presos na Indonésia por comemorar o Dia dos Namorados

Enquanto no Brasil o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho, em diversas partes do mundo a celebração acontece em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim. No entanto, na Indonésia, os governos de diversas cidades proibiram qualquer comemoração relacionada a essa data.

Em Surabaya, a segunda maior cidade do país, no Leste da ilha de Java, a polícia realizou operações em hotéis e prendeu mais de 20 casais suspeitos de violar a proibição. Na ilha de Lombok, perto de Bali, a polícia da cidade de Mataram realizou inspeções em escolas para averiguar se alunos estavam comemorando a data.

Em Makassar, no Sul da ilha de Celebes, o Dia dos Namorados foi banido por vários anos. “Nunca foi declarado como um dia de celebração no país pelo governo”, disse o vice-prefeito da cidade Syamsu Rizal.

Em Aceh, a única província na Indonésia a aplicar a lei islâmica (Sharia), as autoridades emitiram a proibição, como em anos anteriores, citando normas religiosas. “O Dia dos Namorados reflete uma cultura que não corresponde à lei de Aceh e à lei islâmica”, afirmou o governador Irwandi Yusuf em um comunicado.

Paquistão

Centenas de estudantes universitárias pró-Islã se reuniram na cidade paquistanesa de Lahore para mostrar sua oposição ao Dia dos Namorados. Os partidos políticos islâmicos e de direita paquistaneses veem a comemoração como não-islâmica e uma vulgar importação ocidental.

A autoridade reguladora de mídia do Paquistão, agindo sob ordem judicial, solicitou, no último dia 8, que todos os canais de notícias, estações de rádio e mídia impressa deixassem de promover o Dia dos Namorados no país.

Anel em forma de Big Mac

O McDonald’s vai oferecer um anel de ouro e diamantes em formato de Big Mac ao vencedor de um concurso de tuítes numa promoção do Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

O Bling Mac, avaliado em US$ 12.500, tem sete camadas, que reproduzem o sanduíche mais famoso da rede de fast-food, inclusive o gergelim do pão em diamantes e as folhas de alface em esmeraldas.

Para concorrer ao anel, é preciso declarar seu amor por hambúrgueres, e marcar a publicação com a hashtag #BlingMacContest. A competição vale entre 7 de fevereiro e o dia 14 de fevereiro, o Valentines Day. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro.

No vídeo que apresenta a competição, o McDonald’s sugere: “Torne seu Dia dos Namorados inesquecível, ao ganhar um anel que é inacreditável”.

Mercado de rosas

No Dia de São Valentim o mercado de rosas aumenta as suas vendas. De acordo com o Eurostat, escritório europeu de estatística, apenas nos primeiros 10 meses de 2017, de janeiro a outubro, a União Europeia gastou 624 milhões de euros em importação de rosas produzidas fora do bloco. No mesmo período, exportou rosas no valor de 62 milhões de euros.

Do total de importações de rosas de fora da UE, a metade é proveniente do Quênia, movimentando 317 milhões de euros. Os Países Baixos são os principais importadores e também exportadores de rosas da UE. Em importações, os Países Baixos consumiram 478 milhões de euros de janeiro a outubro de 2017, o que representa 77% das importações totais de rosas da UE.

Em se tratando de exportações, os Países Baixos faturaram 43 milhões de euros vendendo para fora do bloco,o que representa 70% das exportações mundiais da UE. A maioria das rosas exportadas pela UE foram para a Rússia e a Suíça.

