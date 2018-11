A 95ª edição da Operação Viagem Segura, executada no feriado de Finados, encerrou-se à meia-noite do domingo (4), com 20.273 veículos fiscalizados pela Brigada Militar, Comando Rodoviário e Polícia Rodoviária Federal. Juntos, os órgãos registraram 9.018 autuações. Desde quinta-feira (1), foram recolhidos 529 veículos e 172 carteiras de habilitação irregulares.

Deixe seu comentário: