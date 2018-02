Mais de 2600 veículos foram flagrados trafegando acima da velocidade permitida em dois dias de fiscalização na Freeway

Um total de 2640 automóveis foram flagrados trafegando acima da velocidade permitida em dois dias de Operação Rodovida/Viagem Segura de Carnaval, na sexta-feira (9) e sábado (10), na Freeway (BR-290). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram mais de 140 multas para veículos transitando pelo acostamento.

O uso do acostamento na rodovia, quando permitido, é liberado no sentido Capital-Litoral apenas entre os quilômetros 75 e 60. No sentido inverso, entre os quilômetros 1,5 ao 26, para veículos leves, e com autorização feita por sinais luminosos piscantes, em velocidade máxima de 70 km/h.

Acidentes

Em cinco acidentes com morte, seis pessoas perderam a vida no local da ocorrência, e mais duas morreram no hospital, enquanto eram atendidos. Os números ainda são parciais. A corporação divulgará o balanço completo na quinta-feira. A fiscalização segue durante todo o feriado, até quarta-feira.

