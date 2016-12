Mais de 277 mil candidatos que tiveram as provas adiadas realizam o Enem neste fim de semana

Mais de 277 mil candidatos realizam neste sábado (03) e domingo (04) a segunda aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016. As provas para esse grupo de estudantes foram adiadas devido às ocupações de escolas em protesto contra a proposta que limita os gastos públicos e a problemas de infraestrutura, como falta de energia elétrica.

O exame ocorrerá em todos os Estados, exceto no Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. Os Estados com maior número de inscritos são Minas Gerais (72.302), Paraná (43.617), Bahia (37.927) e Espírito Santo (23.486). A primeira aplicação do Enem 2016 ocorreu nos dias 5 e 6 de novembro.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, afirmou que enviou SMS e e-mail a todos os candidatos que participarão das provas informando sobre a liberação dos novos cartões. A verificação dos locais do exame, segundo o órgão, é de responsabilidade dos inscritos.

