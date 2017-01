Mais de 3 mil brasileiros foram presos tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Foram mais de 9 casos por dia no ano que passou

O número de brasileiros detidos tentando imigrar para os Estados Unidos cresceu 142% no ano passado em relação a 2015, segundo dados da Patrulha da Fronteira norte-americana. Ao todo, 3.252 brasileiros foram pegos cruzando ilegalmente a fronteira em 2016, uma média de nove casos por dia.

É o contingente mais elevado dos últimos cinco anos. Em 2015, foram detidos 1.344 brasileiros. Os números do governo americano são contabilizados pelo ano fiscal do país, entre os dias 1° de outubro e 30 de setembro do ano posterior.

A principal rota dos brasileiros continua sendo a fronteira mexicana: 3.118 (96%). Num distante segundo lugar, aparece a costa da Flórida, com 91 casos (42 em 2015). Essa região é o porto de desembarque dos brasileiros que cruzam de barco a partir das Bahamas. A travessia pelo mar do Caribe é tida como menos arriscada do que a do deserto na fronteira com o México – e também mais cara. Desde 6 de novembro, no entanto, 12 brasileiros estão desaparecidos tentando chegar aos Estados Unidos via Bahamas. Até o momento, não há conclusão definitiva sobre o que aconteceu com o grupo. (Folhapress)

Comentários