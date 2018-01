Mais de 30 pacientes já denunciaram à polícia médico preso suspeito de abuso sexual, em Goiânia

“Acompanhando as oitivas, você percebe que os abusos eram normais no atendimento dele. Ele naturalizou, em especial, a masturbação das vitimas. Acredito que ele fez tantas vezes e nunca deu em nada que ele achou que podia continuar fazendo. Ao mesmo tempo ele fazia muita coisa de graça: atendimentos, cirurgias. Pode ser uma forma que ele achou de ‘se tranquilizar’ pelo que fazia”, comentou.

Prisão

“Eu tenho uma secretária e todos os atendimentos são feitos mediante a presença dela. Eu vou continuar agindo como sempre agi, da maneira correta. Eu sou uma pessoa inocente. Eu estou com um advogado e vou usá-lo com esse propósito [de me defender das acusações]”, disse o médico.

Após as denuncias, o profissional foi afastado do Hospital São Lucas, onde trabalhava, em Goiânia. Conforme defesa da unidade, a direção só soube das denúncias no dia 27 de dezembro, após ser procurada pela polícia. Joaquim foi preso quase um mês depois. A comissão de ética do hospital encerrou o contrato de locação com o médico e o afastou do corpo clínico da unidade.

O médico também é investigado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás. Segundo consta no sistema de consulta do órgão, o profissional em situação “regular”, mas como “não registrado” no campo de especialidade. De acordo com o presidente do conselho, Leonardo Reis, o fato pode implicar mais um agravante no processo instaurado contra o profissional no órgão.

Denúncias