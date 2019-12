Rio Grande do Sul Mais de 300 kg de maconha e skank são apreendidos em Osório

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Drogas eram transportadas em um Clio. Foto: Divulgação/PRF Drogas eram transportadas em um Clio. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na noite desta sexta-feira (20), na BR 101, em Osório, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 300 kg de maconha e skank que eram transportadas em um Clio. O motorista do veículo foi preso.

Policiais que realizavam reforço de policiamento na rodovia abordaram um Clio com placas de Santa Catarina que entrava no Rio Grande do Sul. Ao se aproximarem do veículo, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha, e perceberam que, sobre os bancos, havia pacotes da droga. Ao realizar a revista completa, os agentes encontraram 308 kg de maconha e 2 kg de skank, uma espécie de maconha com maior concentração de substância ativa.

O condutor do veículo, 29 anos, falou aos policiais que havia pego a droga na fronteira com o Paraguai, e que receberia 8 mil reais para entregá-la em Porto Alegre. Ele foi preso e conduzido à área judiciária federal pelo crime de tráfico interestadual de drogas. O veículo e o entorpecente foram apreendidos.

