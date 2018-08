Mais de 300 quilos de agrotóxicos avaliados em 200 mil reais foram apreendidos em uma estrada federal gaúcha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PF (Polícia Federal) apreenderam cerca de 300 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira, na manhã de ça-feira (21), na BR-153, em Bagé, na Região da Campanha.

Durante ação conjunta, os policiais abordaram um Sandero com placas de Lages (SC) que transitava pela estrada transportando os produtos. O provável destino dos defensivos agrícolas, entre eles fungicidas e inseticidas, era o Estado de Santa Catarina.

Acredita-se que no Brasil a carga poderia ser revendida por aproximadamente 200 mil reais. O motorista do veículo, de 33 anos, foi preso em flagrante.

Câncer

Possíveis riscos para a saúde humana estão colocando em xeque um dos agrotóxicos mais populares do mundo. Em decisão inédita, a Justiça norte-americana condenou a Monsanto a indenizar o jardineiro Dewayne Johnson em US$ 289 milhões pelo aparecimento de um câncer, que estaria relacionado ao uso do herbicida Roundup, que tem como princípio ativo o controverso glifosato.

A empresa, adquirida recentemente pela gigante Bayer por US$ 63 bilhões, é alvo de mais de 5 mil processos semelhantes. No Brasil, uma decisão da 7ª Vara da Justiça Federal em Brasília determinou a suspensão do registro de todos os produtos com o ingrediente até que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) conclua os procedimentos de reavaliação toxicológica.

Os números do glifosato são impressionantes. De acordo com a Zion Market Research, o herbicida gerou receitas de US$ 7,24 bilhões apenas no ano passado. No Brasil, dados sobre o mercado de agrotóxicos variam de acordo com a fonte, mas todos apontam o glifosato como o mais utilizado. O “Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos”, publicado este ano pelo Ministério da Saúde, informa que em 2014 (última estimativa disponível) foram comercializadas 488,4 mil toneladas de glifosato, o que representa 31,45% do mercado total de defensivos agrícolas.

O Ibama também coloca o glifosato como o agrotóxico mais vendido no País, com volumes mais de três vezes maiores que o segundo da lista, o herbicida 2,4-D, segundo dados referentes a 2016.

Deixe seu comentário: