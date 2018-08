A edição de agosto do evento “Dia D” em Porto Alegre será realizada nesta quinta-feira, com mais de 300 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. Interessados devem comparecer das 9h às 13h no Sine (esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda), munidos de documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência.

