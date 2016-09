Mais de 35 mil pessoas estão envolvidas na aplicação do Enem 2016 no Rio Grande do Sul

Os 107 coordenadores municipais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do Rio Grande do Sul foram capacitados neste sábado (17), em Porto Alegre. O treinamento presencial, com oito horas de duração, foi ministrado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), uma das instituições do consórcio aplicador do exame, composto ainda pela Cesgranrio.

Segundo a diretora de Gestão e Planejamento do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Eunice de Oliveira Ferreira Santos, o Rio Grande do Sul é o oitavo Estado brasileiro em número de inscritos (419.485 ), em 106 cidades envolvidas na aplicação das provas. Os municípios com maior número de participantes são: Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, Canoas e Caxias do Sul, que juntos respondem por 35% das inscrições. Cerca de 35 mil trabalhadores participarão do processo no Estado.

Eunice informa que esta edição é a segunda maior, desde que a prova começou em 1998. Em todo o Brasil 8.000.627 estudantes farão a prova. Em razão da grade adesão à prova, ela destaca o trabalho dos coordenadores municipais. “São eles os responsáveis por toda organização do processo, como padronização dos procedimentos, o que garante uma aplicação [do teste] segura, sigilosa e isonômica em todo o País.”

Cabe aos coordenadores municipais repassar as orientações aos coordenadores de local e aos seus assistentes. Esses, por sua vez, capacitam os chefes de sala e aplicadores nos dias do exame, que este ano será realizado em 5 e 6 de novembro. Além do treinamento presencial, todos os envolvidos passam por uma capacitação à distância, já iniciada. A capacitação, realizada no Hotel Continental Porto Alegre, foi supervisionada pela diretora.

Um dos desafios para a edição de 2016 é treinar essas equipes para duas novidades: a identificação digital dos participantes e os procedimentos de vistoria com detector de metais, que serão aplicados em todos os banheiros dos locais de prova, e não mais por amostra, como na edição passada. Outra novidade desta edição é o aplicativo Enem 2016, que já é o mais baixado do país na área de educação.

Capacitações – Ao todo, 1.726 coordenadores municipais foram capacitados nos 27 estados brasileiros. Neste sábado, também passaram por treinamento os coordenadores municipais do Sergipe, em Aracaju; de Rondônia, em Porto Velho; de Tocantins, em Palmas; e de uma das regionais de São Paulo, estado que pelo volume de inscritos teve as equipes divididas por região.

Comentários