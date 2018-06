Estão disponíveis no Sine Municipal 372 vagas de empregos. A maior oferta é para motorista, com 53 vagas, seguida de 50 postos abertos para operador de telemarketing. Os interessados devem comparecer, das 8h às 17h, na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Mauá com a Sepúlveda, no Centro Histórico, na Capital.

