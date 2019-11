Mais de 40 galos são resgatados e 11 homens são presos suspeitos de participar de rinha no Ceará

Onze homens foram presos suspeitos de participar de uma rinha de galo na cidade de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste domingo (10), e 42 galos foram resgatados após a polícia desarticular a ação criminosa.

De acordo com o delegado Josafat Filho, da Delegacia Metropolitana de Cascavel, os galos eram submetidos a tratamentos hormonais para brigar entre si até a morte com a realização de apostas. “Diversas aves já se encontravam gravemente lesionadas, com lesões características das lutas”, disse o delegado.

No momento da prisão, segundo Josafat, dois galos estavam no local da briga e uma ave havia acabado de brigar até a morte. Os animais apreendidos foram encaminhados à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará.

Os onze suspeitos foram autuados em flagrante por crime ambiental, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605.