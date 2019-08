Mais de 40 kg de pasta de cocaína são apreendidos na RS-122, em Flores da Cunha

A Receita Federal apreendeu mais de 40 quilos de pasta base de cocaína, que estava em um veículo interceptado na rodovia estadual RS-122, em Flores da Cunha. A droga foi estimada em R$ 1,5 milhão. O motorista, de 26 anos, que estava uniformizado, afirmou trabalhar em supermercados e ter comprado o veículo três meses atrás, não sabendo do fundo falso.

Conforme a RF, o veículo foi encaminhado para a Delegacia da RF em Caixas do Sul, onde os agentes aduaneiros uniram esforços com a Divisão de Repressão de Porto Alegre(Direp10). A Polícia Militar gaúcha também atuou na ação, com um cão farejador (k9).

Após mais de três horas de trabalho, foi encontrado no teto do Nissan March um fundo falso com tijolos de drogas, identificadas como pasta base para cocaína. O condutor do veículo, natural de Cascavel, no Paraná, foi preso em flagrante.

