Mais de 40 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas

Mais de 40 municípios gaúchos registraram temperaturas mínimas abaixo de zero grau neste sábado (16), de acordo com informações da Metsul Meteorologia. No 12º dia do ano com temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes anotou a marca mais baixa: -5,1ºC.

Em Soledade, fez -4,4°C; em Santa Rosa, -4,3°C; em Bom Jesus, -3,4°C; em Pinheiro Machado, -3,1°C; em Farroupilha, -2,9°C; em Canela, -2,6°C; e em Gramado, -2,2°C. Diversas cidades tiveram a ocorrência de geada ao amanhecer, conforme a Metsul. O sol predomina em todo o RS durante este fim de semana.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, a temperatura mínima neste sábado foi de 1,1°C no bairro Lami, na Zona Sul da cidade, segundo o Sistema Metroclima. No Morro da Polícia, fez 3,4°C; no bairro Sarandi, 4,1°C; no Centro, 4,4°C; e no bairro Tristeza, 4,7°C. Também houve geada na Capital. Na Região Metropolitana, Novo Hamburgo registrou -0,3°C.

Neste domingo (17), o tempo segue ensolarado na Capital. O vento sopra calmo ou fraco do quadrante Leste. A temperatura muito baixa na madrugada e ao amanhecer favorece a formação de geada em alguns pontos. Mínimas entre 1°C e 3°C e máximas entre 15°C e 17°C.

Na segunda-feira (18), o sol predomina ao longo do dia. Não se descarta a formação localizada de nevoeiro ao amanhecer. O vento estará calmo. A temperatura sobe mais, e a tarde será agradável, mas ainda faz frio na madrugada e ao amanhecer. Mínimas entre 5°C e 7°C e máximas entre 19°C e 21°C.

Na terça-feira (19), o sol predomina ao longo do dia. O vento permanece calmo. Nas primeiras horas da manhã, podem ocorrer formações localizadas de neblina e nevoeiro. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 6°C e 8°C e máximas entre 21°C e 23°C.

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

Inverno

O inverno, a estação mais fria do ano, com dias mais curtos e noites mais longas, começará às 07h07min do dia 21 de junho e terminará em 22 de setembro, com a entrada da primavera.

