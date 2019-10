Mais de 400 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos no interior do RS

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público realizaram, na quinta-feira (17), uma operação no município de São Martinho da Serra, na Região Central do Rio Grande do Sul. Cinco estabelecimentos foram fiscalizados e autuados e mais de 400 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram recolhidos e inutilizados.

Os estabelecimentos autuados são o Mercado Martinhense, Supermercado Pampa, Supermercado Colares, Açougue e Mercearia São Martinho e Mercado do Galo.

Foram apreendidos carnes e outros produtos de origem animal sem procedência, garrafas de cachaça sem rótulo, alimentos vencidos e com embalagens violadas e álcool de venda proibida. Manipulação e armazenamento inadequado de alimentos também motivaram as autuações.