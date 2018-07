Mais de 500 alpinistas que estavam isolados após um terremoto foram resgatados de um vulcão na Indonésia

Mais de 500 alpinistas e seus guias que ficaram isolados após um forte terremoto no topo do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, foram resgatados com segurança. A descida do Rinjani foi possível após os guias encontrarem um caminho alternativo, que não tinha sido bloqueado pelos deslizamentos de terra provocados pelo tremor de domingo (29).

O porta-voz da Agência Nacional de Emergências, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que 543 alpinistas foram retirados do local ao anoitecer da segunda-feira. “Os últimos seis chegaram na manhã desta terça-feira”, acrescentou. Mais de 200 policiais, militares e médicos indonésios foram mobilizados para retirar o grupo. Algumas trilhas foram fechadas por precaução por medo de novos deslizamentos.

“Todos estavam cansados, mas em boas condições e foram examinados por nossas equipes de médicos assim que chegaram”, disse Nugroho sobre os alpinistas. Entre os turistas, estavam franceses, americanos, alemães, holandeses e tailandeses. Um alpinista morreu.

Tremor

O terremoto de domingo destruiu centenas de casas e provocou pânico entre os moradores e turistas. Dezesseis pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. O epicentro foi situado 50 quilômetros ao nordeste de Mataram, a principal cidade da ilha de Lombok. Ele foi seguido por dois tremores intensos e mais de cem tremores secundários.

O presidente indonésio Jokowi Widodo visitou na segunda-feira as áreas atingidas e prometeu ajuda financeira aos moradores que perderam as suas casas na catástrofe. “Devemos ter consciência de que nosso país se encontra no círculo de fogo. As pessoas devem estar preparadas para qualquer catástrofe”, afirmou Jokowi.

A Indonésia, arquipélago de 17 mil ilhas, fica no círculo de fogo do Pacífico, uma região de forte atividade sísmica. O país registra muitos terremotos, a maioria sem provocar vítimas.

Vulcão procurado

O monte Rinjani, que tem 3.726 metros de altura, é o segundo maior vulcão da Indonésia, muito procurado por alpinistas por suas vistas magníficas. “Assim que sentimos o tremor sob nossos pés, olhamos para cima e vimos pessoas caindo e pedregulhos rolando para o lago”, disse Suhas Yadav, um dos três indianos que estavam perto do cume quando o terremoto aconteceu. “Depois disso, tudo em que consegui pensar foi descer a colina o mais rápido que pude”, prosseguiu.

Itália

Kaos, um dos cachorros que ajudaram a resgatar vítimas do terremoto em Amatrice, no Centro da Itália, em agosto de 2016, foi encontrado morto no sábado (28). Segundo a ONG Animalistas Italianos, o cão foi envenenado. “Mataram o cão herói de Amatrice, Norcia e Campotosto. Kaos salvava os humanos, os mesmos humanos que o envenenaram”, afirmou o chefe de comunicação da entidade, Rinaldo Sidoli.

O pastor alemão foi um dos cachorros que participou das operações de busca por sobreviventes em Amatrice após o tremor que deixou 299 mortos. “Quem colocou fim em sua vida dessa maneira é um criminoso perigoso. Não daremos paz enquanto não for feita justiça”, acrescentou Sidoli.

