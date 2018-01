Mais de 530 milhões de dólares em criptomoedas “desapareceram” no Japão

Aproximadamente 58 bilhões de ienes (534 milhões de dólares) da criptomoeda NEM desapareceram do mercado no Japão após um suposto ataque cibernético, informou a “corretora de câmbio” alvo do golpe, que já suspendeu sua cotação e operações. O NEM é a 10ª criptomoeda em maior valor de mercado no mundo.

A Coincheck, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do Japão e da Ásia, anunciou que detectou um acesso não autorizado a seu sistema na madrugada de sexta-feira (26).

Após anunciar o desaparecimento das criptomoedas, os responsáveis da casa de câmbio reportaram o caso à Agência Japonesa de Serviços Financeiros e suspenderam todas as operações temporariamente.

A medida afeta o saque, a venda e a emissão de NEM, bem como de outras moedas virtuais e ienes. O NEM é uma das quase 1,5 mil moedas digitais que surgiram na esteira do sucesso do bitcoin, a mais famosa delas.

Essas divisas funcionam da mesma forma que a irmã mais velha: as transações são incluídas em uma corrente de blocos criptografados, o que torna difícil a substração de moedas do sistema.

O presidente da Coincheck, Koichiro Wada, se desculpou pelo incidente e disse que sua intenção é que os clientes recuperem o dinheiro.

Vanguarda

O Japão tem se situado na vanguarda das criptomoedas, reconhecendo-as como forma de pagamento e estabelecendo requisitos legais para todas as casas de câmbio estabelecidas no país.

Em 2014, o país foi cenário do escândalo da Mt.Gox, que chegou a ser a maior “casa de câmbio” do mundo de criptomoedas e quebrou após o desaparecimento de milhões de dólares em bitcoins devido a uma suposta fraude cometida por seu proprietário, Mark Karpeles.

Bitcoin

O economista Robert Shiller, ganhador do Nobel de Economia, afirmou que o bitcoin é uma “ideia inteligente”, mas que a moeda não é um “recurso permanente em nossas vidas”. A declaração foi dada na quinta-feira (25), durante o Fórum Econômico Mundial, que ocorre em Davos, na Suíça.

O professor da Universidade de Yale (EUA) foi premiado em 2013 por seu trabalho acadêmico para prever como mercados financeiros se comportam. Ele recebeu o Nobel ao lado de outros dois economistas norte-americanos, Eugene F. Fama e Lars Peter Hansen.

Ele participou de um painel para discutir se o bitcoin enfrenta uma bolha especulativa ou não. Ele chegou a elogiar a moeda. “O bitcoin é uma ideia inteligente. Ele se tornou viral como uma moeda, mas não vai se estabilizar. É um experimento interessante, mas não é um recurso permanente para as nossas vidas”, afirmou Shiller.

Outros participantes não foram tão benevolentes com a moeda digital. “O dinheiro é uma convenção social”, afirmou Cecilia Skingsley, do Banco Central da Suécia, o mais antigo do mundo. “Tem que ser estável de uma perspectiva do consumo e tem de haver gente suficiente preparada para aceitá-lo. Na minha visão, as criptomoedas não se encaixam nesses critérios.”

Apesar disso, ela afirma que o bitcoin não representa um risco de ser o protagonista da próxima crise financeira.

