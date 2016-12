Mais de 55% das mulheres brasileiras que têm filhos não planejaram engravidar, revela pesquisa

“Nessa pesquisa temos mais de 1 mil variáveis que foram coletadas durante o processo. Incluímos a entrevista com a mulher no pós-parto, levantamento de prontuário dela e do bebê, do cartão de pré-natal, depois duas entrevistas telefônicas quando ela estava com 2 meses pós-parto, depois seis meses e 1 ano”, explicou a pesquisadora responsável Mariza Theme, médica epidemiologista com doutorado em Saúde Pública.

Com os dados destrinchados, o estudo mostrou que as mulheres que planejam suas gestações são brancas (52,7%), de maior escolaridade (59,3%), com idade acima de 35 anos (52%) e que tem relações estáveis (casadas ou com companheiro – 49,5%).

“A gente encontra o que é visto em tudo com relação à saúde na nossa população. Quem não consegue planejar? São as mulheres sempre com maior vulnerabilidade social. Então, são as meninas mais jovens, as adolescentes. São as mulheres pretas e pardas. São as mulheres de baixa escolaridade. São as mulheres que não tem uma relação ou uma situação conjugal estável”, disse Theme. (AG)