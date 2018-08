Mais de 60 carros roubados ou furtados foram recuperados neste ano em Porto Alegre

Um Nissan March com placas de Porto Alegre, encontrado por agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) na tarde de segunda-feira (13), na rua São Mateus, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, foi o 64º carro em situação de furto ou roubo recuperado neste ano na Capital, segundo informações da prefeitura.

A recuperação dos mais de 60 veículos aconteceu em blitzes, atividades de fiscalização nas ruas, denúncias da população ou através de videomonitoramento. Março, com um total de 16 ocorrências, foi o mês com o maior registro de veículos recuperados. As ações acontecem em parceria com a área da segurança pública do município, por intermédio da Guarda Municipal, e também do Estado, com participação da Brigada Militar e Polícia Civil.

O diretor-presidente da EPTC, Marcelo Soletti, reforça a importância da parceria com os demais órgãos públicos, além da colaboração da população pelos telefones 156 e 118, para o êxito destas ações: “O trabalho integrado entre as secretarias municipais, que é constantemente lembrado como prioritário pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, qualifica os serviços à população. Agradecemos o apoio da Guarda Municipal, BM e Polícia Civil para melhorar a cidade”.

Deixe seu comentário: