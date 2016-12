Mais de 60 pessoas no voo que caiu no Mar Negro faziam parte do coro do Exército russo

O Ministério da Defesa da Rússia informou que no avião Tu-154 que caiu neste domingo (25) nas águas do Mar Negro quando se dirigia à Síria viajavam 64 integrantes do mundialmente conhecido coro e conjunto de dança Alexandrov, do Exército russo.

O avião caiu logo após decolar do balneário de Sochi, no sudoeste da Rússia. O desaparecimento da aeronave e o encontro dos destroços do avião foram confirmados pelo Ministério da Defesa. O órgão informa que não há sobreviventes do desastre aéreo.

Os artistas iriam participar das festividades de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, onde a Rússia tem desdobrada um agrupamento de aviões de guerra.

“Eu também devia ter voado à Síria, mas há poucos dias minha filha adoeceu e pedi licença médica para atendê-la”, disse à agência “Interfax” Sergei Jlapnikov, integrante do afamado coletivo artístico militar.

Jlapnikov disse que no avião acidentado estavam só membros do coro e do conjunto de dança, porque a apresentação na Síria não contemplava a participação da orquestra.

Além dos artistas do Alexandrov, viajavam à Síria militares, nove jornalistas de três emissoras e a presidente da fundação “Ajuda Justa”, a médica Yelizaveta Glinka, uma conhecida filantropa russa que acompanhava uma carga humanitária destinada a um hospital sírio.

Equipes de emergência resgataram corpos e restos do avião; alguns foram encontrados a cerca de 1,5 km da costa. Barcos, helicópteros e drones ajudam nas buscas na região. Segundo a agência France Presse, o presidente russo Vladimir Putin declarou luto nacional para esta segunda-feira.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, ofereceu neste domingo suas condolências a Putin. A agência de notícias oficial síria “Sana” informou que Assad enviou uma mensagem a Putin na qual expressou uma “grande tristeza” pelas mortes de “queridos amigos que estavam em caminho à Síria para compartilhar com os sírios sua alegria nas festas (natalinas) e pela vitória na cidade de Aleppo”.

O líder destacou, além disso, que “Síria e Rússia são parceiros na luta contra o terrorismo e compartilham alegrias e dores”, segundo a agência. Assad também apresentou seu pêsame às famílias e a todo o povo russo. (Folhapress)

