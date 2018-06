A embarcação Aquarius das ONGs SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras, e outros dois navios italianos partiram nesta terça-feira (12) para Valência, no Leste da Espanha, com 630 imigrantes resgatados após 48 horas de indecisão devido à recusa de Malta e da Itália de recebê-los. As centenas de imigrantes estavam à deriva no Mediterrâneo desde domingo (10).