Mais de 600 mil pessoas já estão vacinadas contra a gripe em Porto Alegre neste ano

De acordo com dados do Sipni (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) divulgados na manhã dessa segunda-feira, ao menos 602.588 pessoas já receberam a vacina contra a gripe em Porto Alegre desde o dia 10 de abril, quando o governo federal abriu oficialmente a campanha de imunização contra o vírus influenza em todo o País.

Desse total, 99,8 mil indivíduos não integram os grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, mas procuraram os hospitais, postos e salas municipais de vacinação desde o final do mês passado, quando as doses passaram a ser oferecidas a toda a população. A estimativa é que a rede pública da capital gaúcha ainda tenha quase 15 mil doses.

De acordo com orientação da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação terá prosseguimento até o final dos estoque da vacina, em 14 pontos distribuídos em toda a cidade. A enfermeira chefe do Núcleo de Imunizações da SMS ressalta que pessoas dos grupos de risco (crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, por exemplo) ainda podem procurar o serviço: “Esses são os grupos que estão com as menores coberturas”.

Confira, a seguir, os locais da rede pública municipal que oferecem a vacina contra a gripe.

– Centro – US Modelo (8h às 22h), Santa Marta e Santa Cecília (8h às 17h);

– Glória/Cruzeiro/Cristal – US Vila dos Comerciários (8h às 17h);

– Leste/Nordeste – US Bom Jesus (8h às 17h);

– Norte/Eixo Baltazar – US Rubem Berta (8h às 22h) e US Ramos (8h às 22h);

– Noroeste, Humaitá, Nordeste, Ilhas – IAPI (8h às 17h);

– Partenon/Lomba do Pinheiro – US São Carlos (8h às 22h) e US Panorama (8h às 17h);

– Restinga – US Restinga e US Belém Novo (8h às 17h) e Clinica da Família (8h às 20h);

– Sul/Centro-Sul – US Tristeza (8h às 22h).

Doses

Conforme o Sipni, as doses estão assim distribuídas nos grupos (em ordem, grupos, população estimada, doses aplicadas e cobertura alcançada):

– Crianças – 90.391 – 64.428 doses – 71%;

– Gestantes – 13.976 – 8.268 doses – 59%;

– Trab. Saúde – 82.464 – 63.490 doses – 77%;

– Puérperas – 2.297 – 2.591doses – 113%;

– Índios – 595 – 926 doses – 155%;

– Idosos – 213.003 – 203.094 doses – 95%;

– Professores – 11.870 – 14.394 doses – 121%;

– Pessoas com doenças crônicas – 192.446 – 127.570 – 66%;

– Total Grupos – 607.042 pessoas – 493.741 doses – 81%

Cobertura

– Pessoas privadas de liberdade: 2.750;

– Funcionários do sistema prisional: 1.573;

– Funcionários da segurança pública: 4.657;

– Total: 8.980;

– Outros grupos: 99.867;

– Total: 602.588 doses administradas

Porto Alegre recebeu aproximadamente 615 mil doses de vacina do Ministério da Saúde. Crianças que devem receber a segunda dose e gestantes, que têm vacina do calendário vacinal, têm possibilidade de serem vacinadas ao longo do ano.

(Marcello Campos)

