Mais de 63% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, revela o IBGE

Até 2013, menos da metade dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet. Somente em 2014, o País ultrapassou a marca de 50% dos lares com conexão à rede. A pesquisa mostrou também que, em 92,3% dos lares brasileiros, pelo menos um morador possuía celular em 2016. Já a presença do telefone fixo convencional se restringia a apenas 34,5% dos domicílios.

A Região Centro-Oeste foi a que apresentou o maior número de celulares. Lá, o aparelho móvel estava presente em 96,9% dos domicílios. A Região Sul ficava em segundo lugar, com 94,8%, seguida pela Sudeste, com 93,7%. Os menores percentuais foram observados no Nordeste (88,2%) e no Norte (88,1%).

Já a presença de telefone fixo nos domicílios apresenta grande diferença entre as regiões do País. No Sudeste, 50% dos lares tinham o aparelho convencional. Na Região Sul, este percentual caía para 37,4%, e no Centro-Oeste, para 30,7%. No Nordeste e Norte foram observados os menores percentuais – 14,7% e 11,6%, respectivamente.

Geladeira e TV

A pesquisa revela ainda que quase todos os domicílios do Brasil possuem geladeira. O eletrodoméstico estava presente em 98,1% dos lares. O IBGE destacou que em nenhuma das regiões do País o percentual de geladeiras nos domicílios foi inferior a 90% – o menor percentual foi observado no Norte (93%), e o maior no Sudeste (99,4%).