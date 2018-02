Mais de 65 mil veículos são esperados nesta quarta na Freeway no retorno do feriadão de carnaval entre o Litoral Norte e a Região Metropolitana de Porto Alegre

Mais de 65 mil carros são esperados na Freeway nesta quarta-feira de Cinzas (14) no retorno do feriadão de carnaval, entre o Litoral Norte e a Região Metropolitana de Porto Alegre. Na RS-040, o fluxo é acentuado no retorno do Litoral, sem transtorno aos motoristas.

Conforme a Triunfo Concepa, que administra a rodovia, o trânsito segue intenso em direção à Capital, nas proximidades da divisa entre Glorinha e Gravataí, km 57 da Freeway mas não há registro de retenção na região.

Entre sexta-feira (09) e sábado (10), 154 mil veículos se deslocaram pela Freeway em direção ao litoral. Os intervalos com maior concentração de veículos ocorreram na sexta-feira à noite e no sábado de manhã.

