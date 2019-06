Mais de 700 empresas gaúchas caem na malha fina da Receita Federal

A Receita Federal divulgou dados sobre as irregularidades fiscais identificadas entre março e maio deste ano. No Brasil, foram mais de R$ 1 bilhão em sonegação fiscal de empresas. Já no Rio Grande do Sul, o órgão aponta 717 devedoras. O valor, no estado, supera os R$ 52 milhões. As informações são de dívidas referentes à 2015, de pessoas jurídicas.

Neste mês, serão iniciadas as ações de notificação para quem apresentar inconsistências nos recolhimentos e declarações de IRPJ e CSLL. A Receita Federal orienta que estas se autorregularizarem.

A RF afirmou que isso é parte das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica da Receita Federal. O objetivo é identificar “inconsistências” no recolhimento de tributos, com um processo que cruza informações eletrônicas.

