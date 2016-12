Mais de 7,3 mil motoristas foram multados nas estradas estaduais e federais gaúchas durante a Operação Viagem Segura de Natal

Da 0h de sexta-feira (23) até a meia-noite de domingo (25), 30.612 veículos foram alvos de fiscalização durante a Operação Viagem Segura na rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Sul. A ação, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar, aplicou 7.333 multas, apreendeu 486 veículos e recolheu 199 documentos de habilitação.

As autuações por embriaguez ao volante somaram 146. Mais da metade desses condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Foram registrados 391 acidentes, com 15 mortes e 296 feridos, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26) pelo governo do Estado.

