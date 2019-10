Mais de 80% dos brasileiros afirma checar o WhatsApp mais de uma vez por hora

O brasileiro tem passado tempo demais prestando atenção ao telefone. É o que diz uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte, divulgada na terça-feira (29) durante a feira de tecnologia Futurecom, em São Paulo.

Segundo a análise, que entrevistou 2 mil pessoas de 18 a 55 anos sobre seus hábitos de consumo e uso de tecnologia, mais da metade dos entrevistados afirmou que usam o telefone quase sempre ou frequentemente enquanto conversam com amigos e familiares.

As redes sociais também são checadas com uma frequência bastante alta. Oito em cada dez entrevistados afirmou conferir o WhatsApp mais de uma vez por hora, o índice cai para 45% com o Facebook e 36% no Instagram.

As redes sociais de namoro são os com mais respondentes que afirmam nunca terem utilizado. “Apesar desse índice de negativas, estes aplicativos têm crescido em público nos últimos anos. Nossa análise é de que admitir o uso destes apps ainda é mal visto. Conforme for se naturalizando, o número deve mudar”, afirma Clarissa Gaiatto, diretora de Transformação Digital da Deloitte.

Ainda na competição pela atenção do usuário, 38% dos respondentes dizem usar o smartphone enquanto dirigem e 24% afirmam se distrair com frequência com o celular no trabalho. Mas o oposto também é verdadeiro: 66% dos brasileiros entrevistados usam o aparelho para fins profissionais fora do horário de trabalho.

Notificações

O WhatsApp liberou, na última segunda-feira (28), uma atualização que passa a ocultar os avisos de conversas silenciadas no ícone do aplicativo do iPhone (iOS). A versão 2.19.110 do mensageiro deixa de exibir o indicador vermelho quando chegam mensagens de chats silenciados. Antes da novidade, o usuário não recebia alertas sonoros, vibratórios, ou na Central de Notificações, mas o símbolo do app mostrava o número de mensagens, incluindo as conversas indesejadas.

A mudança, bastante aguardada por alguns usuários, é útil para quem faz parte de vários grupos e não deseja mais ser incomodado com avisos de todas as mensagens. A novidade não vale para usuários de Android, já que usuários do sistema do Google podem optar por “Exibir notificações” no momento em que silenciam um contato ou grupo.

O novo update do WhatsApp também liberou outros recursos para usuários de iPhone (iOS). A partir de agora, é possível utilizar guias de alinhamento para posicionar adesivos, emojis e outros itens durante a edição de mídia. Além disso, o aplicativo agora exibe uma tela de início com o ícone do mensageiro sempre que aberto.