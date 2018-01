Mais de 80% dos brasileiros que usam o rotativo do cartão de crédito não sabem quanto pagam de juro

Você sabe quanto paga de juros no rotativo do cartão de crédito? A pergunta pode parecer simples, mas 84% dos brasileiros que recorrem a ele ou erraram ou não souberam responder à pergunta. Apenas 16% acertaram: entre 10% e 15% ao mês. É o que mostra o levantamento da plataforma de crédito on-line Just, do grupo GuiaBolso.

Entre aqueles que possuem dívidas no cheque especial, o número de pessoas que confere as taxas é maior, mais ainda é considerado baixo por especialistas: apenas 31,3% sabem quanto pagam de juros.

A razão, segundo o diretor do Just, Bruno Poljokan, tem relação direta com a cultura brasileira, em que, segundo ele, ainda faltam estímulos para uma educação financeira mais abrangente.

“Mesmo a pesquisa sendo inédita, ela reflete uma percepção recorrente nossa. Temos um claro problema de educação financeira, com pessoas que acham que pagam até menos que a taxa básica de juros no cheque especial”, alerta.

Outro dado da pesquisa mostra justamente como as pessoas sequer enxergam estas modalidades como formas de dívida: entre aqueles que usam o cheque especial, 31,3% não se consideram endividados. Dos que estão no rotativo, o número é ainda maior: 40,6%.

Pesquisa

Com a taxa básica de juros do País fechando 2017 no menor patamar histórico, de 7% ao ano, uma opção sugerida por especialistas é a de trocar dívidas mais caras por outras mais baratas. Ou seja, buscar um financiamento com taxas de juros menores. Para garantir taxas mais em conta, é importante pesquisar as diferentes opções de mercado.

Segundo a plataforma de crédito online Just, desde seu lançamento, em abril de 2016, os usuários já economizaram juntos R$ 175 milhões com refinanciamento de dívidas até o fim de 2017.

“Em termos anuais, a taxa do empréstimo on-line chega a ser cerca de 13 vezes mais barata que a do cheque especial e rotativo do cartão de crédito”, compara Poljokan.

