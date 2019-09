Mais de 860 ambulâncias novas vão reforçar Samu

O Ministério da Saúde entregou, nesta terça-feira (10), 866 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu 192). Serão contemplados 672 municípios em 24 estados. Os locais de destino dos veículos ainda não foram divulgados. O investimento total será de R$ 199,7 milhões.

Até o final do ano, está prevista a liberação de mais 199 unidades. De acordo com o ministério, com as aquisições deste ano, a frota do Samu 192 será renovada 100% em até cinco anos.

O serviço

O Samu 192 está presente, atualmente, em 3.618 municípios, com 3.274 ambulâncias, sendo 252 motolâncias, 12 embarcações (ambulancha), 14 aeromédicos e 191 centrais de regulação.

Ao todo, 174 milhões de pessoas (83,69% da população) dos 210 milhões de brasileiros contam com a cobertura do serviço. O serviço é prestado 24 horas por dia para socorrer rapidamente pacientes com necessidade de ser levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência, como hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), para atendimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou mesmo a morte.

