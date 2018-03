Até às 17h desta quinta-feira (8), cerca de 93.806 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 haviam sido recebidas pela Receita Federal no Rio Grande do Sul. São esperadas no Estado em torno de 2.040.000 declarações este ano. O prazo de entrega da declaração vai até o dia 30 de abril.

