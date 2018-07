Mais de cem brasileiros são detidos por mês na fronteira dos Estados Unidos: mais de metade são deportados; só 2% dos que entram com pedido conseguem asilo

Em média, mais de cem brasileiros são detidos por mês na fronteira dos Estados Unidos, mais de metade são deportados e só 2% dos que entram com pedido conseguem asilo, segundo dados oficiais dos últimos sete meses.

Segundo números obtidos pelo jornal Folha de S. Paulo, com a Universidade de Siracusa, que compila as informações fornecidas pela patrulha da fronteira americana, responsável pela segurança na região, no mês de abril, foram 130 brasileiros apreendidos, sendo que apenas dois eram crianças, segundo dados oficiais.

O fluxo é menor do que há dois anos, quando se chegou a um pico de 500 brasileiros detidos por mês.

Boa parte deles é deportada imediatamente pelo governo americano: as deportações administrativas, que não precisam passar pela Justiça e têm sido usadas com frequência desde o governo de Barack Obama (2009-17), somam cerca de 60% dos casos.

“Essa é a política oficial: prender ou deportar os imigrantes rapidamente”, afirmou a professora Susan Long, coordenadora do projeto Trac, que compila os dados da fronteira.

Mas, entre eles, há os que pedem asilo, argumentando que temem por suas vidas caso voltem ao Brasil. Isso aconteceu em pouco mais da metade dos casos de deportação nos últimos meses, e costuma estender o período de permanência dos brasileiros no país, ainda que em prisões de imigração.

Os casos precisam ser avaliados pelas autoridades americanas, que só depois de entrevistar os imigrantes decidem se irão deportá-los ou admiti-los nos EUA.

Não há estatísticas sobre quantos deles, de fato, conseguiram dar início ao processo administrativo de asilo. Mas advogados afirmam que a concessão é rara entre brasileiros: nas cortes de imigração, o percentual não supera 2% dos casos.

O número de brasileiros representa um percentual ínfimo do total de apreensões na fronteira, que atingiu 38 mil pessoas em abril: são cerca de 0,3%. É muito menos do que os mexicanos, guatemaltecos e salvadorenhos. Somadas, essas três nacionalidades representam quase 30 mil pessoas por mês.

No caso dos brasileiros, a maioria vem pelo rio Grande, no extremo leste da fronteira com o México. É por ali que o fluxo de imigrantes ilegais tem aumentado nos últimos anos.

Os dados não incluem brasileiros que tenham se apresentado oficialmente nos postos de entrada na fronteira, com pedidos de asilo. Tampouco incluem as pessoas que conseguem entrar no país, sem serem pegas pelas autoridades de imigração.

Senado critica

Senadores da CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado) chamaram de “barbaridade” a política migratória dos Estados Unidos que separa pais dos filhos. As crianças e jovens brasileiros mais atingidos são de Minas Gerais.

O senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) disse que a medida incomoda todo o mundo. O presidente da Comissão, senador Fernando Collor (PTC-AL) lembrou que inclusive nos Estados Unidos têm havido protestos populares contra essa política. Durante a reunião da CRE, os senadores também aprovaram as indicações de Luiz Villarinho Pedroso e de Sérgio Moreira Lima como próximos embaixadores brasileiros na Etiópia e na Austrália respectivamente. E ainda um voto de solidariedade aos jovens presos em uma caverna na Tailândia.

