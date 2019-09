Mais de cinco bilhões de pessoas utilizam aparelho celular, revela pesquisa

Cerca de 67% da população mundial utiliza algum tipo de aparelho celular. O dado foi divulgado pela GSMA no relatório A Economia Móvel 2019. A GSMA é uma empresa de análise que edita anualmente uma publicação reunindo informações sobre tecnologia e ecossistema móvel no plaeta.

Ao todo, são 5,1 bilhões de pessoas que utilizam a tecnologia. A estimativa é que até 2025 o número de pessoas com esse tipo de serviço aumente em 710 milhões, chegando a 5,8 bilhões. Pelas previsões da consultoria, este total deve equivaler a 71% da população.

O crescimento da base de assinantes deve vir sobretudo da Ásia (cerca de metade dos novos usuários) e da África subsaariana (cerca de 25%). A projeção é que um contingente de cerca de 30% de todo o planeta deve permanecer sem condições de fazer uso deste produto nos próximos anos.

No recorte por região, com o maior percentual de celulares está a Europa, com 85%. Em seguida vêm Comunidade dos Estados Independentes (80%), América do Norte (83%), América Latina (67%), Ásia e Pacífico (66%), Oriente Médio e Norte da África (64%) e África Subsaariana (45%). A variação da penetração dos celulares evidencia a persistência de desigualdades regionais no acesso a essa tecnologia.

