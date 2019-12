Brasil Mais de dois terços dos estudantes brasileiros de 15 anos têm um nível de aprendizado em matemática menor do que o básico

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

O nível 2, considerado o básico, é atingido a partir da nota 420,07 no Pisa Foto: Agência Brasil TJ não aceitou argumento de "crise financeira" apresentado pelo governo do Estado. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Mais de dois terços dos estudantes brasileiros de 15 anos têm um nível de aprendizado em matemática mais baixo do que o considerado “básico” pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Os dados são da edição 2018 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), divulgados nesta terça-feira (03).

O nível 2, considerado o básico, é atingido a partir da nota 420,07 no Pisa. Já para entrar nos níveis considerados de alto desempenho (5 e 6), é preciso ter uma nota acima de 606,99.

Levando em conta essas notas, o Brasil teve 43,2% de participantes demonstrando um aprendizado abaixo do nível 2 em todas as três provas, enquanto apenas 2,5% ficaram no nível 5 ou 6 em leitura, matemática e ciências. Na média da OCDE, essas porcentagens são de 13,4% e 15,7%, respectivamente.

A OCDE apontou, em sua análise específica sobre o Brasil, uma série de indícios de desigualdade de condições para a aprendizagem considerando as diferentes escolas e regiões onde estudam os brasileiros, além de diferenças relacionadas ao gênero de cada um e nível socioeconômico das famílias.

Entre as regiões brasileiras, Sul e Nordeste tiveram, respectivamente, as maiores e menores médias nas três provas, embora as diferenças entre elas (de 43 pontos em leitura, 38 em matemática e 36 em ciências) não sejam estatisticamente relevantes, segundo os critérios da própria OCDE.

