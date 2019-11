Mais de meio milhão de candidatos do Enem 2019 ainda não sabem onde farão as provas neste domingo

Faltando cerca de 20 horas para o fechamento dos portões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), mais de meio milhão de estudantes inscritos na prova ainda não sabem para onde devem ir na hora de realizar o exame.

Segundo um balanço divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), às 17h30min deste sábado (02) o sistema indicava que 4.536.633 candidatos já tinham acessado seu local de provas, o que significa que mais de 557 mil deles ainda não fizeram o mesmo.

As provas começam às 13h (horário de Brasília) deste domingo (03). Quem chegar depois do fechamento dos portões fica automaticamente eliminado do Enem. Apesar do alto número de candidatos nessa situação, o Inep ressalta que a edição deste ano é a que tem a maior porcentagem de participantes já conscientes de seu local de provas desde 2016: na antevéspera da prova, nesta sexta-feira (1º), 86% dos inscritos já tinham acessado o endereço para onde irão neste domingo.

Às 17h30min deste sábado, essa porcentagem já havia subido para 89%. O Enem 2019 será realizado em dois domingos, dias 3 e 10 de novembro. Os horários oficiais são os de Brasília, mas o horário local das provas varia conforme o Estado – neste ano, há mudanças para os estados do Norte e Nordeste.