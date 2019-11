Mais de mil motoristas foram multados nas estradas federais gaúchas no fim de semana do feriado de Finados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificou a fiscalização nas principais rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o fim de semana do feriado de Finados.

Entre sexta-feira (01) e domingo (03), foram registradas 1.018 infrações de trânsito nas estradas federais gaúchas, sendo 148 por ultrapassagens indevidas e 53 por embriaguez, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (04).

A PRF fiscalizou 4.502 veículos e realizou 1.452 testes de bafômetro em condutores. Três pessoas morreram em acidentes e 73 ficaram feridas.

Em operações de combate à criminalidade, a corporação efetuou 25 prisões por diversos delitos no fim de semana.