Mais de três toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano foram apreendidas no Vale do Taquari

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar vistoriaram na quarta-feira (18) quatro estabelecimentos comerciais em Estrela, no Vale do Taquari. Mais de três toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano foram apreendidas e inutilizadas durante a operação.

Foram vistoriados o Entreposto de Carnes Gauchinho, que teve o proprietário preso, a Padaria 20 Buscar, que teve a produção interditada, o Esquinão e um entreposto clandestino de carne, interditado pela Secretaria Estadual da Agricultura. Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas encontrados foram produtos vencidos, sem procedência, fracionados irregularmente, estragados e fora de temperatura adequada, além de carnes sem inspeção. Também foram detectados graves problemas de higiene.

Participaram da ação a promotora de Justiça de Estrela Andrea Almeida Barros, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Estrela e Vigilância Sanitária Estadual, Secretaria Estadual da Agricultura e Delegacia do Consumidor da Polícia Civil.

