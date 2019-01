Disponível em todo o País desde abril do ano passado, a solução desenvolvida pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) para o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) teve um pico de adesões nas últimas três semanas e mais de um milhão de motoristas brasileiros estão utilizando a CNH Digital. O aumento de 60% se deu devido ao lançamento, no último dia 20 de dezembro, de uma funcionalidade de validação remota. A tecnologia permite que o condutor gere a CNH sem precisar comparecer ao posto de atendimento do Detran ou utilizar certificação digital.

Os Estados com o maior número de CNHs digitais são: São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, com respectivamente 223 mil, 76 mil e 70 mil documentos eletrônicos emitidos. Além da utilização no trânsito, a CNH vale como identidade em diversas situações, como embarques aéreos e identificação em órgãos públicos. Pode ainda ser exportada em pdf, a partir do próprio aplicativo, com o valor equivalente a uma cópia autenticada em cartório.

Dos 60 milhões de motoristas do País, 27 milhões possuem CNHs com QR Code e já podem utilizar a tecnologia. Se a sua carteira foi emitida após maio de 2017, ela possui um QR na parte interna e você pode obter a CNH Digital. Para isso, basta baixar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, disponível gratuitamente nas lojas Android e IOS. O app inclui, além da CNH, o CRLV (documento veicular) Digital, que no momento está disponível para os veículos dos Estados do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão. Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rondônia e Sergipe.

Passo a passo

São três as opções para a emissão da CNH Digital: “pelo celular”, “com certificado digital” e “sem certificado” (com comparecimento ao Detran). Se a opção for “pelo celular”, o usuário deve primeiro usar o seu dispositivo móvel para ler o QR Code, que fica na parte interna da CNH em papel. Depois, ele faz a “prova de vida”, um movimento físico do usuário, lido pela câmera do celular, para garantir que ele é mesmo quem está sendo identificado.

Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, a CNH Digital já é disponibilizada no dispositivo móvel. Agora, o aplicativo vai pedir para o usuário criar uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. A CNH Digital poderá ser acessada pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

Governo pretende unificar documentos em base digital

O governo federal vai retomar iniciativas passadas para criar uma base digital que unifique documentos diversos como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e Certificado de Reservista. A ideia é que um cadastro, com registro de biometria, possa ser acionado pelo cidadão em qualquer lugar, inclusive pelo celular.

Para desenvolver o projeto, um grupo de trabalho foi criado reunindo os ministros Sergio Moro, da Justiça, Paulo Guedes, da Economia, Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência.

A primeira reunião do GT, com a participação de funcionários do Serpro, ocorreu na segunda-feira na sede do Ministério da Justiça, em Brasília.

Conforme Marcos Pontes, a iniciativa “vai facilitar muito a vida do cidadão”. O trabalho começa com a verificação das informações disponíveis na Justiça Eleitoral, a possibilidade de alimentar um banco de dados com mais informações e com a biometria.

Pontes reconheceu o trabalho que já foi feito por outros governos “desde 1997”, mas assinalou a disposição de avançar e ter resultados ainda este ano “Tem que ter começo, meio e fim. Agora a gente tem oportunidade de finalizar esse projeto. Utilizar o que já foi feito sim, mas melhorar também o que temos até agora”.

