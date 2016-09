Mais de um terço dos candidatos nas eleições municipais deste ano não têm o ensino médio completo, apontam dados do TSE

Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) revelam que 37,1% dos candidatos que disputam um cargo nas eleições municipais deste ano em todo o País não têm o ensino médio completo. Os números mostram ainda que 21% dos postulantes têm ensino superior completo – quantidade quase igual à da eleição passada, em 2012, quando 20% haviam completado um curso universitário. Outros 4,4% iniciaram um curso superior, mas ainda não concluíram.

A principal parcela dos candidatos declara ter ensino médio completo: 183 mil dos quase 490 mil que concorrem neste ano – o que representa 37,4% do total. Segundo os números do TSE, 13,6% têm o ensino fundamental completo e 15,5% o ensino fundamental incompleto.

Há ainda 13.977 candidatos que dizem apenas ler e escrever (3% do total) e sete candidatos que se declaram analfabetos – neste último caso, se a informação não tiver sido colocada por engano no cadastro, eles fatalmente serão considerados inelegíveis. Isso porque é permitido que os analfabetos votem, mas não que concorram a cargos. Se não for possível apresentar um certificado ou um diploma, o juiz eleitoral pode aferir se o candidato consegue ao menos ler e escrever por de meio de testes.

Entre os partidos, o estreante Novo é disparado o que abriga os candidatos com maior nível de instrução: 121 dos 144 postulantes (84%) têm curso superior completo. O PTdoB aparece na ponta de baixo, com 15% dos políticos com uma faculdade no currículo.

A escolaridade também varia bastante de acordo com o cargo disputado. Entre os que concorrem a prefeito, 51% têm ensino superior completo e menos de 1% diz apenas ler e escrever. No caso dos candidatos a vereador, 19% possuem ensino superior completo.

A média dos políticos, no entanto, está acima da população brasileira em geral. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), metade da população não tem o ensino médio completo, 12% têm ensino superior completo e 8,3% das pessoas maiores de 15 anos são analfabetos. (AG)

