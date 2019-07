Mais de uma tonelada de cocaína é apreendida em cais peixeiro com destino para Bélgica

A Receita Federal (RF), em conjunto com a Polícia Federal (PF) de Itajaí, localizou e apreendeu mais de uma tonelada de cocaína, escondida em um contêiner no cais peixeiro. De acordo com os fiscais, o destino da carga seria a Bélgica. A carga, de 1274 quilos, tinha originado de Canela, na Serra do Rio Grande do Sul. Agora, a PF e RF trabalham para descobrir se os importadores e exportadores do material estão envolvidos no crime. A suspeita da polícia é de que a droga tenha sido colocada na embarcação sem o consentimento das empresas envolvidas.

O Porto de Itajaí liberou uma nota, afirmando que auxiliou nas investigações, já que, na data em que o caminhão com o contêiner passou pelo portão do terminal, em 28 de junho, as câmeras do sistema de segurança do escâner perceberam imagens suspeitas, que foram rapidamente enviadas a Receita Federal. Esta é a maior apreensão já realizada no Porto de Itajaí e a segunda feita no Complexo Portuário este ano. A primeira, em abril, localizou cerca de uma tonelada de cocaína na Portonave, em Navegantes.

Leia a nota de esclarecimento completa: