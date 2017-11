Mais do mesmo

Desde 2005, 12 propostas que preveem o fim do foro privilegiado se arrastam na Câmara dos Deputados. Soa como “balão de ensaio” a decisão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) de retomar a discussão sobre o tema amanhã, véspera da sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) que pode analisar a ação que restringe o foro privilegiado a políticos que cometerem crimes durante o mandato. Hoje, muita gente entra na política para se eleger e ficar “blindado” pela Corte, que acolhe ações de primeira e segunda instâncias da Justiça e as coloca em uma fila imensa de investigações, dando tempo aos enrolados.

Extensão

A blindagem também ajuda ministros da Esplanada, e alguns envolvidos na Operação Lava-Jato vão ficar sem foro caso o Supremo avance. O placar tem quatro votos favoráveis à restrição.



Corporativismo

Em 2008, uma PEC (proposta de emenda à Constituição) do deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) que previa o fim do foro foi aprovada na CCJ e depois retirada de plenário duas vezes.



Faz bem

O deputado Laércio Oliveira (SDD-SE) colhe assinaturas para outra PEC, a fim de cortar o mal pela raiz: não tem restrição. A proposta é acabar de vez com o foro privilegiado.



Manobra branca

Foi estratégica a decisão do Palácio do Planalto de enviar ao Congresso Nacional dia 14, na véspera de feriado, a MP (medida provisória) que altera a reforma trabalhista, para evitar emendas anunciadas pela oposição. Com o “recesso branco”, nenhum requerimento de alteração ao texto foi apresentando.



Sem crise

Ausência sentida na posse de Fernando Segóvia como diretor-geral da PF (Polícia Federal), Carlos Eduardo Sobral, presidente da Associação Nacional dos Delegados da PF, estava ontem em Campina Grande (PB) na Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A justificativa enterrou fofocas.

Vice-professor



A situação não está fácil como o povo imagina. Por prazer de lecionar, mas também para complementar a renda, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, voltou a dar aulas na PUCRJ. Agora, no curso de Mestrado em Engenharia.



Prelo nos trilhos

Mac Dowell, engenheiro-técnico responsável pela criação do metrô em 1979, mandará para o prelo em dezembro o livro “A História do Metrô Carioca”.



Em alta

A sede da Polícia Federal no Boulevard do Porto Maravilha, no Rio, virou point para fotos de turistas. Na rota, também os murais gigantes grafitados por Kobra.



Fogo…

Uma briga grande entre fabricantes de cigarros e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) põe fogo na Esplanada. O STF retoma amanhã a análise da Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) proposta pela agência contra a adição de sabores ao cigarro. A contraposição vem da CNI (Confederação Nacional da Indústria), que questiona a competência da Anvisa para tal, sem estudos comprobatórios.



…No tabaco

Segundo a indústria do tabaco, se o setor ficar amarrado pelo Estado – cuja atuação é questionada – deve haver um aumento da pirataria e do contrabando, com produtos consumidos no mercado, com risco maior ainda à saúde do fumante.



Resposta

A Anvisa informa que o aditivo visa “disfarçar o sabor do tabaco e facilitar a iniciação de adolescentes ao tabagismo”. A agência reforça que em 2003 o Brasil tornou-se signatário da CQCT (Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco) da OMS, e que a agência tem competência para atuar na ação, via regulação respaldada na CQTC.



Nardes e Temer

O ministro Augusto Nardes, TCU (Tribunal de Contas da União), recusa o rótulo de “padrinho” e afirma que não teve influência nas indicações para diretor e vice da PF. A Coluna tem informações de que o presidente Temer sondou ministros do Executivo, Judiciário e do TCU para falar de Segóvia. Nardes esteve com Temer dias antes da nomeação.



Racha no PDT

Pedetistas estão revoltados com os cinco votos de deputados do partido a favor da libertação dos colegas Jorge Picciani, Paulo Melo e Albertassi. No grupo e WhatsApp da turma, há quem defenda a expulsão do quinteto em maio, para que fiquem inelegíveis sem legenda.



Canal aberto

Aliás, até ontem causava estranheza nos pedetistas o silêncio do presidente do PDT, Carlos Lupi, sobre o racha na sigla.



Ponto Final

Levante a mão aí o leitor que acredita que os deputados votarão a reforma da Previdência em 2018, ano de campanha eleitoral. Você acredita? Nós, não.

