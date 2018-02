Mais do que diversão, Acqua Lokos também disponibiliza áreas de descanso para visitantes

Conhecido pelo público por disponibilizar entretenimento durante a temporada de verão há mais de 10 anos, o Acqua Lokos está se remodelando para atender ao público de todas as idades. O parque aquático, que já contava com uma estrutura de piscinas, hotel e fazenda, implantou no último inverno uma área de 3.500 metros quadrados de decks e calçadas novas, tudo para garantir um espaço de descanso e lazer para quem prefere não estar em contato com a água. “É para trazer a família inteira”, afirma o diretor do Acqua Lokos, Fabiano Brogni.

De acordo com o diretor, quem visitou o parque no ano passado já vai perceber a diferença assim que passear pelas cinco áreas, divididas em: aquática, coberta aquática, hotel, fazenda e diversão, as duas últimas são chamadas de áreas secas. “Pensamos no parque não apenas como entretenimento, diversão ou adrenalina”, conta Brogni, que brinca que a faixa etária permitida para utilizar a infraestrutura do parque é de 0 a 110 anos. “A ideia é de que os vovôs e vovós também nos visitem”, acrescenta.

O Aqua Lokos localizado na Estrada do Mar, em Capão da Canoa, estará aberto todos os dias das 10h às 18h até o dia 04 de março. Nos finais de semana, quando o parque costuma receber mais visitantes, chega a alcançar sua capacidade máxima de cinco mil pessoas. E, por mais que esteja lotado, Brogni afirma que não faltarão mesas, cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras para os visitantes, já que a infraestrutura é projetada para comportar grande público.

No inverno, as áreas mais requisitadas são a do hotel, fazenda e piscinas térmicas, quando o parque aquático deixa disponível suas instalações nos sábados, domingos e feriados. Ao todo, são 80 hectares de parque, sendo que 24 deles ocupados pela infraestrutura do Acqua Lokos. “Não faltam opções”, conta Brogni. Montanhas russas, rampas molhadas, rio lento, kamikazes, piscinas com ondas, playgrounds infantis, shows, eventos, projetos educacionais e ambientais fazem parte da extensa lista de variedades.

Os ingressos para o Acqua Lokos podem ser garantidos na entrada do parque ou então nas lojas espalhadas por Capão da Canoa, bem como em postos de gasolina e até na internet. Os passaportes podem ser utilizados tanto no inverno, quanto no verão. O valor é de 65 reais antecipado e 85 reais na bilheteria. (Marysol Cooper/ O Sul)

