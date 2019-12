Brasil Mais dois mortos de Brumadinho são identificados; total sobe para 259

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Pouco mais de 11 meses após a tragédia, 11 pessoas continuam desaparecidas Foto: Reprodução de TV Pouco mais de onze meses após a tragédia, 11 pessoas continuam desaparecidas. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A Polícia Civil confirmou, na tarde deste sábado (28), que foram identificadas duas novas vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro. Até agora, 259 pessoas que morreram na tragédia foram identificadas. Onze continuam desaparecidos.

As vítimas são João Tomaz de Oliveira, de 46 anos, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. João Tomaz de Oliveira, 46 anos, era funcionário terceirizado e trabalhava como motorista de caminhão-pipa. Ele deixou a esposa, com quem era casado havia quase vinte anos, e tinha dois filhos.

Noel Borges de Oliveira, 50 anos, também era funcionário terceirizado e era encarregado de obras. Ele é natural de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Os dois foram identificadas por meio de exames de DNA, no Laboratório do Instituto de Criminalística. Eles deram entrada no IML (Instituto Médico Legal) no dia 4 de dezembro.

Onze meses da tragédia

O rompimento da barragem B1, em Brumadinho, completou onze meses no último dia 25 de dezembro.

