Portugal vem atraindo um número cada vez maior de estudantes brasileiros. Em 2017, o número de pedidos de visto com essa finalidade ao país ibérico aumentou 35% no consulado-geral lusitano em São Paulo. O Brasil já responde por um terço dos quase 100 mil estrangeiros matriculados em universidades portuguesas. Ambos os países vêm firmando vários convênios no setor.

