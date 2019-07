Mais gótica do que nunca! Avril Lavigne lança clipe de “I Fell In Love With The Devil”

Por Anna Dalbem*

A espera acabou! No início da tarde desta segunda-feira (15) a rainha do pop punk, Avril Lavigne, divulgou o clipe de “I Fell In Love With The Devil”, uma das faixas mais poderosas do seu novo álbum “Head Above Water”.

No começo do vídeo, a cantora aparece com um estilo bem anos 60 dirigindo um carro e, pasme, carregando um caixão dentro! Pesado! Em sua maioria, o clipe é ambientado em uma floresta bem sinistra, cheia de lápides, na qual Avril aparece tocando piano.

Algumas cenas são contracenadas com um homem, que envolve a cantora em seus braços, representando, talvez, o que a letra realmente fala: um relacionamento abusivo. A própria cantora já revelou que passou pela situação: “na época eu estava enfraquecida, vulnerável e insegura. A única coisa boa é que não durou muito, saí rapidamente”.

A música supera todas as outras sobre relacionamento que Avril já cantou. “I Fell In Love With The Evil” é diferente pelos fortes acordes e melodias mais pesadas, com a presença de violoncelo e piano, além de que, agora, o assunto é abordado de uma forma mais madura.

