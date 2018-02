Mais indicado ao Oscar, o filme “A Forma da Água” foi acusado de plágio

Indicado em 13 categorias no Oscar – inclusive a de “Melhor Roteiro Original” – o filme “A Forma da Água” foi acusado de plágio, de acordo com a imprensa norte-americana.

Segundo a ação levantada em Los Angeles, o diretor Guillermo del Toro, o produtor Daniel Kraus e o estúdio Fox Searchlight Pictures “copiaram, sem vergonha alguma, a história, os elementos e os personagens” de uma ópera de 1969 de Paul Zindel.

O autor do processo é David, filho de Zindel, que cita mais de 60 semelhanças entre “A Forma da Água” e a peça de seu pai “Let me hear your Whisper”.

A trama de “A Forma da Água” gira em torno de uma faxineira que se apaixona por uma criatura presa em um laboratório de testes do governo. Já a peça de Zindel ilustra tal animal como um golfinho. Paul Zindel, ganhador do prêmio Pulizter, morreu em 2003 e é também autor de “O Preço da Solidão”, peça que foi adaptada ao cinema.

A Fox Searchlight respondeu às acusações alegando que são “sem fundamentos” e “sem mérito.” O processo surge a poucos dias da entrega do Oscar, que ocorrerá no próximo domingo (4), em Los Angeles (EUA).

“A Forma da Água” já recebeu o prêmio de “Melhor Produção do Ano” do Sindicato dos Produtores de Hollywood, além de 12 indicações no BAFTA, considerado o Oscar britânico.

