Mais Mulheres na Direção: 99 realiza uma série de ações para atrair mais motoristas mulheres

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Companhia investe na atração de mais motoristas parceiras para contribuir com a autonomia financeira, empoderamento feminino e segurança de mulheres que compartilham histórias inspiradoras

A 99, empresa brasileira de transporte urbano que integra a companhia global DiDi Chuxing, lança a campanha “Mais Mulheres na Direção”, o intuito é ter mais mulheres motoristas na plataforma. “Hoje a nossa base conta com 5% de mulheres motoristas. Mas temos espaço para muitas mais. É gratificante ver como podemos ser parceiros na reinserção de muitas mulheres no mercado de trabalho, e como é possível para elas conciliar família, estudos e diversos outros papéis com uma atividade remunerada e conquistando a independência”, afirma Stella Brant, diretora de marketing da 99.

Para despertar o interesse das mulheres brasileiras em fazer parte da plataforma da 99, a companhia vem investindo em diversas iniciativas, desde o ano passado tem realizado iniciativas voltadas às mulheres, como campanhas de empoderamento e tecnologias como rastreador de comentários. Neste ano deu destaque ao movimento “Mais Mulheres na Direção”, que não é só um incentivo, mas uma forma de ajudar cada mulher a assumir a direção dos seus sonhos, das suas finanças e da sua vida.

Em 2019 a companhia realizou ações em 5 estados brasileiros com rodas de conversa no Dia da Igualdade Feminina, acabou de lançar um pacote com várias funcionalidades de segurança para motoristas e passageiras, bem como fez também ações publicitárias na imprensa, como inserções de histórias inspiradoras de motoristas parceiras nos programas “Encontro com Fátima Bernardes” e “É de Casa!”.

Histórias inspiradoras

Autonomia e disponibilidade de horários – Ter tempo para conciliar trabalho com faculdade e estágio. Essa é uma grande conquista para a Karine Aguiar, 40 anos, ex-faxineira, que é motorista parceira da 99, desde 2018, em Montes Claros, Minas Gerais. Segundo ela, desde que passou a fazer parte da plataforma, a sua vida mudou completamente. Aos 33 ela retomou os estudos e hoje ela consegue conciliar a faculdade de engenharia civil com um estágio na área, graças à liberdade que tem para adequar as necessidades acadêmicas com o trabalho na plataforma da 99.

“Tenho dois filhos adultos, fui mãe muito jovem, voltei a estudar, hoje consigo fazer tudo que preciso em relação à faculdade e trabalhar, com uma nova posição de inserção no mercado. Sou a prova viva de que mulheres dirigem bem, têm grande qualidade de atendimento e sabem tratar bem as pessoas”.

Além das conquistas acadêmicas, Karine também se vê como empresária: “O nosso veículo é a nossa empresa. Esse é o nosso diferencial!”

Prosperidade em família e solidariedade

Outra história muito inspiradora é a da Viviane Xavier, de São Paulo, motorista parceira da 99 há quase quatro anos. A Viviane e seu marido eram comerciantes, os negócios não iam bem e ela decidiu experimentar a plataforma 99 sem que o marido soubesse. “Não só deu muito certo, como o meu marido passou a ser motorista parceiro da 99 também e a nossa renda melhorou”, diz Viviane.

A parceria com a 99 não trouxe apenas independência e fonte de renda para ela e a família, trouxe também solidariedade e união. Um dos filhos da Viviane tem lúpus sistêmico e precisava de doação de sangue com urgência. Foi aí que a solidariedade e união apareceram: motoristas colegas da plataforma participam de grupos no celular e fizeram uma rede para conseguir doadores de sangue pelo Estado de São Paulo e rapidamente encontraram uma pessoa compatível, salvando assim a vida da filha dela. “O lema dos nossos grupos é: eu cuido de você, você cuida de mim”, afirma Viviane.

